Foire à tout La Chapelle-sur-Dun dimanche 26 juillet 2026.

La Chapelle-sur-Dun

Foire à tout

Place de la Mairie La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Foire à tout, place de la mairie. Entrée gratuite

Buvette et snack sur place.

Exposants 3€/ml .

Place de la Mairie La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie comitedesfeteslachapelle76@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre