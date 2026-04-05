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Foire à tout La Chapelle-sur-Dun

Foire à tout La Chapelle-sur-Dun dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 76740 La Chapelle-sur-Dun

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Chapelle-sur-Dun

Foire à tout

Place de la Mairie La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Foire à tout, place de la mairie. Entrée gratuite
Buvette et snack sur place.
Exposants 3€/ml   .

Place de la Mairie La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie   comitedesfeteslachapelle76@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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