Foire à tout La Chapelle-sur-Dun
Foire à tout La Chapelle-sur-Dun dimanche 26 juillet 2026.
La Chapelle-sur-Dun
Foire à tout
Place de la Mairie La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Foire à tout, place de la mairie. Entrée gratuite
Buvette et snack sur place.
Exposants 3€/ml .
Place de la Mairie La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie comitedesfeteslachapelle76@gmail.com
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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