Informations pratiques

La Saucelle

Foire à tout

La Saucelle Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Saucelle organise sa foire à tout annuelle ! Au programme exposants (1,5€ le mètre), animations, panier garni, restauration et buvette !

La Saucelle organise sa foire à tout annuelle ! Au programme exposants (1,5€ le mètre), animations, panier garni, restauration et buvette ! .

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 34 46 79 68 lesamisduclosgenet@gmail.com

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English :

La Saucelle is hosting its annual fair! On the agenda: exhibitors (1.5? per meter), entertainment, gift baskets, food, and a refreshment stand!

L’événement Foire à tout La Saucelle a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE