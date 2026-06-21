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AGENDA · La Saucelle

Foire à tout La Saucelle

dimanche 5 juillet 2026 · La Saucelle

Foire à tout La Saucelle

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
06:30:00
Ville
28250 La Saucelle
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Saucelle

Foire à tout

La Saucelle Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

La Saucelle organise sa foire à tout annuelle ! Au programme exposants (1,5€ le mètre), animations, panier garni, restauration et buvette !
La Saucelle organise sa foire à tout annuelle ! Au programme exposants (1,5€ le mètre), animations, panier garni, restauration et buvette !   .

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 34 46 79 68  lesamisduclosgenet@gmail.com

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English :

La Saucelle is hosting its annual fair! On the agenda: exhibitors (1.5? per meter), entertainment, gift baskets, food, and a refreshment stand!

L’événement Foire à tout La Saucelle a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE