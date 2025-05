Foire à Tout – Le Bourg-Dun, 22 juin 2025 07:00, Le Bourg-Dun.

Seine-Maritime

Foire à Tout Place Evrard Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Foire à tout et repas champêtre.

Entrée libre

Renseignements au 02 35 83 03 39 / 06 07 31 73 73

Inscription à la Mairie du Bourg-Dun les 18 et 20 juin de 16h à 18h.

Foire à tout et repas champêtre.

Entrée libre

Renseignements au 02 35 83 03 39 / 06 07 31 73 73

Inscription à la Mairie du Bourg-Dun les 18 et 20 juin de 16h à 18h. .

Place Evrard

Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 31 73 73

English : Foire à Tout

All-you-can-eat fair and country-style meal.

Free admission

Information on 02 35 83 03 39 / 06 07 31 73 73

Registration at the Mairie du Bourg-Dun on June 18 and 20 from 4pm to 6pm.

German :

Foire à tout und ländliches Essen.

Der Eintritt ist frei

Informationen unter 02 35 83 03 39 / 06 07 31 73 73

Anmeldung im Rathaus von Bourg-Dun am 18. und 20. Juni von 16 bis 18 Uhr.

Italiano :

Fiera e pasto in stile country a volontà.

Ingresso libero

Informazioni al numero 02 35 83 03 39 / 06 07 31 73 73

Iscrizioni presso il Municipio di Le Bourg-Dun il 18 e 20 giugno dalle 16.00 alle 18.00.

Espanol :

Todo lo que puedas comer en la feria y comida campestre.

Entrada gratuita

Información en los teléfonos 02 35 83 03 39 / 06 07 31 73 73

Inscripciones en el Ayuntamiento de Le Bourg-Dun los días 18 y 20 de junio de 16.00 a 18.00 h.

L’événement Foire à Tout Le Bourg-Dun a été mis à jour le 2025-05-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre