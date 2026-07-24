AGENDA · Le Breuil-en-Auge
Foire à tout Le Breuil-en-Auge
dimanche 2 août 2026 · Le Breuil-en-Auge
Informations pratiques
Le Breuil-en-Auge
Foire à tout
Village Le Breuil-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Affaires et objets de seconde main
Ce sera le moment de faire des affaires. Buvette et restauration sur place. 3 € le mètre linéraire (extérieur uniquement). .
Village Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 7 59 57 86 36
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English : Foire à tout
Second-hand goods and items
L’événement Foire à tout Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Terre d’Auge Tourisme