Informations pratiques

Le Breuil-en-Auge

Foire à tout

Village Le Breuil-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Affaires et objets de seconde main

Ce sera le moment de faire des affaires. Buvette et restauration sur place. 3 € le mètre linéraire (extérieur uniquement). .

Village Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 7 59 57 86 36

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English : Foire à tout

Second-hand goods and items

L’événement Foire à tout Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Terre d’Auge Tourisme