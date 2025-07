Foire a tout Lessay

Foire a tout Lessay samedi 12 juillet 2025.

Foire a tout

place Saint Cloud Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 08:00:00

fin : 2025-07-12 23:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Vide grenier toute la journée place Saint Cloud et feu d’artifice le soir à 23h dans le champ en face de la station d’épuration de Lessay.

Vide grenier toute la journée place Saint Cloud et feu d’artifice le soir à 23h dans le champ en face de la station d’épuration de Lessay. .

place Saint Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 73 88 90 92

English : Foire a tout

Flea market all day on Place Saint Cloud and fireworks in the evening at 11pm in the field opposite the Lessay wastewater treatment plant.

German :

Flohmarkt den ganzen Tag über auf dem Place Saint Cloud und Feuerwerk am Abend um 23 Uhr auf dem Feld gegenüber der Kläranlage von Lessay.

Italiano :

Mercatino delle pulci tutto il giorno in Place Saint Cloud e fuochi d’artificio la sera alle 23 nel campo di fronte al depuratore di Lessay.

Espanol :

Mercadillo todo el día en la Place Saint Cloud y fuegos artificiales por la noche a las 23:00 en el campo situado frente a la depuradora de Lessay.

L’événement Foire a tout Lessay a été mis à jour le 2025-07-07 par Côte Ouest Centre Manche