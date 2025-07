Foire à tout Manneville-ès-Plains

Foire à tout Manneville-ès-Plains dimanche 10 août 2025.

Foire à tout

Manneville-ès-Plains Seine-Maritime

Début : 2025-08-10 08:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-10

Dans le cadre de la fête au village , la foire à tout sera organisée de 8h00 à 18h00, autour de la mare et dans les rues adjacentes.

Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 40 50 45 serge.scornet0924@orange.fr

English : Foire à tout

As part of the village festivities, an all-you-can-eat fair will be held from 8am to 6pm, around the pond and in the adjacent streets.

German :

Im Rahmen des Dorffestes wird von 8.00 bis 18.00 Uhr rund um den Teich und in den angrenzenden Straßen ein Markt für alles veranstaltet.

Italiano :

Nell’ambito dei festeggiamenti del villaggio, dalle 8.00 alle 18.00 si terrà una fiera del cibo a volontà intorno al laghetto e nelle strade adiacenti.

Espanol :

Como parte de las fiestas del pueblo, de 8.00 a 18.00 horas se celebrará una feria en torno al estanque y en las calles adyacentes.

L’événement Foire à tout Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre