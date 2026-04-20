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Foire à tout Route du Stade Marsais

Foire à tout Route du Stade Marsais vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Route du Stade

Adresse : Complexe du Chat d'eau

Ville : 17700 Marsais

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Marsais

Foire à tout

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez participer à la foire à tout pour sa 3eme édition.
Vide grenier, artisanat d’art, artisan, produits régionaux et animations.
Restauration et buvette sur place.
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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00 

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English :

Come and take part in the 3rd edition of the Foire à Tout.
Flea market, arts and crafts, craftsmen, regional products and entertainment.
Catering and refreshments on site.

L’événement Foire à tout Marsais a été mis à jour le 2026-04-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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