Foire à tout Route du Stade Marsais

Marsais

Foire à tout

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez participer à la foire à tout pour sa 3eme édition.

Vide grenier, artisanat d’art, artisan, produits régionaux et animations.

Restauration et buvette sur place.

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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00

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English :

Come and take part in the 3rd edition of the Foire à Tout.

Flea market, arts and crafts, craftsmen, regional products and entertainment.

Catering and refreshments on site.

L’événement Foire à tout Marsais a été mis à jour le 2026-04-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin