Foire à tout Morgny
Foire à tout Morgny lundi 25 mai 2026.
Morgny
Foire à tout
Rue Saint-Adrien Morgny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Participez au concours du vélo décoré.
Buvette, restauration et animations toute la journée. .
Rue Saint-Adrien Morgny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 55 81 mairiedemorgny@orange.fr
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Morgny a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme