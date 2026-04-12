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Foire à tout Morgny

Foire à tout Morgny lundi 25 mai 2026.

Adresse : Rue Saint-Adrien

Ville : 27150 Morgny

Département : Eure

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Morgny

Foire à tout

Rue Saint-Adrien Morgny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Participez au concours du vélo décoré.
Buvette, restauration et animations toute la journée.   .

Rue Saint-Adrien Morgny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 55 81  mairiedemorgny@orange.fr

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Morgny a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme