Foire à tout – Morvilliers, 22 juin 2025 06:30, Morvilliers.

Eure-et-Loir

Foire à tout Morvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 06:30:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Foire à tout avec emplacement gratuit avec buvette sur place.

Morvilliers 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 99 44 60 56 levillageanime28340@gmail.com

English :

All-you-can-eat fair with free stands and refreshments on site.

German :

Foire à tout mit kostenlosem Standplatz mit Getränken vor Ort.

Italiano :

Fiera all-you-can-eat con piazzole e rinfreschi gratuiti in loco.

Espanol :

Feria « todo lo que puedas comer » con parcelas gratuitas y refrescos in situ.

L’événement Foire à tout Morvilliers a été mis à jour le 2025-05-26 par OT DU PERCHE