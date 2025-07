[Foire à tout] Stade de l’Épine Offranville

[Foire à tout] Stade de l’Épine Offranville samedi 19 juillet 2025.

[Foire à tout]

Stade de l’Épine / Avenue de l’Épine Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19 22:00:00

Date(s) :

2025-07-19

L’association des Étoiles Filantes d’Offranville organise une foire à tout en extérieur et en semi nocturne!

Une nouvelle occasion de faire de bonnes affaires et de profiter des longues journées estivales à Offranville.

Tarif exposants 2€ le mètre linéaire.

→ Restauration et buvette sur place.

Stade de l’Épine / Avenue de l’Épine Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 94 53 19 etoilesfilantesoffranville@hotmail.com

English : [Foire à tout]

The Étoiles Filantes d’Offranville association is organizing a semi-nightly outdoor fair!

A new opportunity to make the most of the long summer days in Offranville.

exhibitor price: 2? per linear metre.

? Catering and refreshments on site.

German :

Der Verein Étoiles Filantes d’Offranville organisiert eine Messe für alles im Freien und bei halber Nacht!

Eine neue Gelegenheit, Schnäppchen zu machen und die langen Sommertage in Offranville zu genießen.

preis für Aussteller: 2 Euro pro laufendem Meter.

? Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

L’associazione Étoiles Filantes d’Offranville organizza una fiera semi-notturna all’aperto!

È un’altra grande occasione per fare qualche affare e approfittare delle lunghe giornate estive a Offranville.

prezzo per gli espositori: 2? al metro lineare.

? Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

La asociación Étoiles Filantes d’Offranville organiza una feria semi-noche al aire libre

Es otra buena ocasión para comprar gangas y aprovechar los largos días de verano en Offranville.

precio para expositores: 2? por metro lineal.

? Catering y refrescos in situ.

