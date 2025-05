Foire à tout oragnisée par le CS Vespière Orbec Basket Ball – Orbec, 18 mai 2025 06:00, Orbec.

Calvados

Foire à tout oragnisée par le CS Vespière Orbec Basket Ball rue grande Orbec Calvados

Début : 2025-05-18 06:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Le club sportif Vespière Orbec Basket Ball organise sa foire à tout le 18 mai 2025 à Orbec.

3€ le mètre ou 12€ les 5 mètres.

Buvette et restauration sur place.

rue grande

Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 75 89 46 84

English : Foire à tout oragnisée par le CS Vespière Orbec Basket Ball

The Vespière Orbec Basket Ball sports club is organizing its all-you-can-eat fair on May 18, 2025 in Orbec.

3? per metre or 12? per 5 metres.

Refreshments and catering on site.

German : Foire à tout oragnisée par le CS Vespière Orbec Basket Ball

Der Sportverein Vespière Orbec Basket Ball veranstaltet am 18. Mai 2025 in Orbec einen Markt für alles.

3? pro Meter oder 12? pro 5 Meter.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

La società sportiva Vespière Orbec Basket Ball organizza la sua fiera di tutto il 18 maggio 2025 a Orbec.

3? al metro o 12? per 5 metri.

Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol :

El club deportivo Vespière Orbec Basket Ball organiza su feria de todo el 18 de mayo de 2025 en Orbec.

3? por metro o 12? por 5 metros.

Refrescos y catering in situ.

