Foire à tout – Parking Salle Gouesnard et terrain de football Pacy-sur-Eure, 8 juin 2025

Eure

Foire à tout Parking Salle Gouesnard et terrain de football 3 rue de Dreux Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : 2025-06-08

Début : 06:00:00

fin : 17:00:00

Date(s) :

2025-06-08

La 30ème édition de la foire à tout de Pacy-sur-Eure se tiendra le dimanche 8 juin 2025, sur le parking de la Salle Gouesnard et le terrain de football.

L’événement est organisé par l’USSA Football, et sera l’occasion de découvrir de nombreux stands variés dans une ambiance festive.

Parking Salle Gouesnard et terrain de football 3 rue de Dreux

Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 22 42 59 09

English : Foire à tout

The 30th edition of the Pacy-sur-Eure all-you-can-eat fair will be held on Sunday June 8, 2025, in the Salle Gouesnard parking lot and on the soccer pitch.

The event is organized by USSA Football, and will provide an opportunity to discover a wide variety of stalls in a festive atmosphere.

German :

Die 30. Ausgabe des Jahrmarkts von Pacy-sur-Eure findet am Sonntag, den 8. Juni 2025, auf dem Parkplatz vor der Salle Gouesnard und dem Fußballplatz statt.

Die Veranstaltung wird von der USSA Football organisiert und bietet die Gelegenheit, zahlreiche abwechslungsreiche Stände in einer festlichen Atmosphäre zu entdecken.

Italiano :

La 30ª edizione della fiera di Pacy-sur-Eure si terrà domenica 8 giugno 2025, nel parcheggio della Salle Gouesnard e sul campo di calcio.

L’evento, organizzato dall’USSA Football, sarà l’occasione per scoprire un’ampia varietà di bancarelle in un’atmosfera di festa.

Espanol :

El domingo 8 de junio de 2025 se celebrará en el aparcamiento de la Salle Gouesnard y en el campo de fútbol la 30ª edición de la feria « Todo lo que puedas comer » de Pacy-sur-Eure.

El evento, organizado por USSA Football, permitirá descubrir una gran variedad de puestos en un ambiente festivo.

