Foire à tout Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque
Foire à tout Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque dimanche 5 avril 2026.
Foire à tout
Place du Maréchal Foch Marché Couvert Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Objets de seconde main
Si vous aimez chiner, c’est le moment d’en profiter.
Objets de décorations, vêtements, jouets, …. .
Place du Maréchal Foch Marché Couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 08 12
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English : Foire à tout
Second-hand items
L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Terre d’Auge Tourisme