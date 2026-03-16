Foire à tout Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque

Foire à tout

Place du Maréchal Foch Marché Couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Objets de seconde main

Si vous aimez chiner, c’est le moment d’en profiter.

Objets de décorations, vêtements, jouets, …. .

Place du Maréchal Foch Marché Couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 08 12

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English : Foire à tout

Second-hand items

L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Terre d’Auge Tourisme