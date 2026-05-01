Pont-l’Évêque

Foire à tout

Place du marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Affaires et objets de seconde main

Ce sera le moment de faire des affaires.

Buvette et restauration sur place.

3 € le mètre linéraire (extérieur uniquement). .

Place du marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 85 82 54 23

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English : Foire à tout

Second-hand items

L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme