Informations pratiques

Rohaire

Foire à tout Rohaire

Rohaire Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez chiner, flâner et trouver la perle rare lors de la Foire à tout de Rohaire ! Tombola, tours de poney pour les enfants et soirée conviviale au programme ! Emplacement gratuit. Restauration sur place le midi et le soir.

Les Amis de La Ferté-Vidame .

Rohaire 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetesrohaire@gmail.com

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English :

Come browse, stroll, and find that one-of-a-kind treasure at the Foire %E0 tout de Rohaire! The program includes a raffle, pony rides for kids, and a fun evening get-together! Free parking. Food available on-site for lunch and dinner.

L’événement Foire à tout Rohaire Rohaire a été mis à jour le 2026-08-06 par OTs DU PERCHE