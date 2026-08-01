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AGENDA · Rohaire

Foire à tout Rohaire Rohaire

samedi 22 août 2026 · Rohaire

Foire à tout Rohaire Rohaire

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
28340 Rohaire
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Rohaire

Foire à tout Rohaire

Rohaire Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez chiner, flâner et trouver la perle rare lors de la Foire à tout de Rohaire ! Tombola, tours de poney pour les enfants et soirée conviviale au programme ! Emplacement gratuit. Restauration sur place le midi et le soir.
Les Amis de La Ferté-Vidame   .

Rohaire 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   comitedesfetesrohaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, stroll, and find that one-of-a-kind treasure at the Foire %E0 tout de Rohaire! The program includes a raffle, pony rides for kids, and a fun evening get-together! Free parking. Food available on-site for lunch and dinner.

L’événement Foire à tout Rohaire Rohaire a été mis à jour le 2026-08-06 par OTs DU PERCHE