Foire à tout Saint-Aubin-sur-Mer
Foire à tout Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 7 septembre 2025.
Foire à tout
Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Foire à tout au village de Saint Aubin sur mer.
De 9 h00 à 18h00, sur le rond-point entrée de la plage. .
Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32 staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr
