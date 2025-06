Foire à Tout Saint-Laurent-en-Caux 14 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

Foire à Tout 1 Place Jacques Loutrel Saint-Laurent-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Grande Foire à Tout 14 Juillet 2025

Saint Laurent en Caux

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Saint Laurent en Caux vous invite à sa grande et traditionnelle foire à tout, qui se tiendra le lundi 14 juillet 2025 dans tout le centre-bourg, entièrement fermé à la circulation pour l’occasion.

️ Entrée gratuite pour les visiteurs

Plus de 250 exposants étaient présents en 2024 venez chiner, vendre, échanger ou simplement flâner dans une ambiance conviviale !

Lieu Place Jacques Loutrel, Avenue Louise Pelletier et rues alentours

Horaires Installation dès tôt le matin sans inscription préalable

Parking gratuit au stade et à la salle polyvalente

Tarifs exposants :

2€ le mètre linéaire pour les particuliers

4€ le mètre linéaire pour les professionnels

Aucun alimentaire accepté. Merci aux exposants avec véhicules ou longues installations de venir tôt pour une meilleure organisation.

⚠️ À noter :

Pas de distributeur d’argent dans la commune

Buvette et restauration assurées sur place par le Comité des Fêtes

Venez nombreux partager ce moment festif au cœur de notre village !

Renseignements sur place le jour même.

On vous attend le 14 juillet à Saint Laurent en Caux !

Grande Foire à Tout 14 Juillet 2025

Saint Laurent en Caux

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Saint Laurent en Caux vous invite à sa grande et traditionnelle foire à tout, qui se tiendra le lundi 14 juillet 2025 dans tout le centre-bourg, entièrement fermé à la circulation pour l’occasion.

️ Entrée gratuite pour les visiteurs

Plus de 250 exposants étaient présents en 2024 venez chiner, vendre, échanger ou simplement flâner dans une ambiance conviviale !

Lieu Place Jacques Loutrel, Avenue Louise Pelletier et rues alentours

Horaires Installation dès tôt le matin sans inscription préalable

Parking gratuit au stade et à la salle polyvalente

Tarifs exposants :

2€ le mètre linéaire pour les particuliers

4€ le mètre linéaire pour les professionnels

Aucun alimentaire accepté. Merci aux exposants avec véhicules ou longues installations de venir tôt pour une meilleure organisation.

⚠️ À noter :

Pas de distributeur d’argent dans la commune

Buvette et restauration assurées sur place par le Comité des Fêtes

Venez nombreux partager ce moment festif au cœur de notre village !

Renseignements sur place le jour même.

On vous attend le 14 juillet à Saint Laurent en Caux ! .

1 Place Jacques Loutrel

Saint-Laurent-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie comite.des.fetes.stlaurentencx@laposte.net

English : Foire à Tout

? Grande Foire à Tout ? July 14, 2025 ?

Saint Laurent en Caux

As every year, the Comité des Fêtes de Saint Laurent en Caux invites you to its traditional « Foire à Tout », to be held on Monday July 14, 2025 in the town center, which will be entirely closed to traffic for the occasion.

?? Free admission for visitors

More than 250 exhibitors were present in 2024: come and bargain, sell or simply stroll around in a friendly atmosphere!

? Location: Place Jacques Loutrel, Avenue Louise Pelletier and surrounding streets

? Schedules: Early morning set-up ? no prior registration required

? Free parking at the stadium and salle polyvalente

? Exhibitor rates :

2? per linear meter for individuals

4? per linear metre for professionals

No food accepted. Exhibitors with vehicles or long installations are asked to come early for better organization.

?? Please note

No cash dispenser in the commune

Refreshments and food provided on site by the Comité des Fêtes

Come and share this festive moment in the heart of our village!

Information on site on the day.

? We look forward to seeing you on July 14th in Saint Laurent en Caux!

German :

? Große Foire à Tout ? 14. Juli 2025 ?

Saint Laurent en Caux

Wie jedes Jahr lädt Sie das Festkomitee von Saint Laurent en Caux zu seinem traditionellen großen Jahrmarkt ein, der am Montag, den 14. Juli 2025 im gesamten Ortszentrum stattfinden wird, das zu diesem Anlass vollständig für den Verkehr gesperrt wird.

?? Freier Eintritt für die Besucher

Mehr als 250 Aussteller waren 2024 vertreten: Kommen Sie zum Stöbern, Verkaufen, Handeln oder einfach nur zum Bummeln in einer geselligen Atmosphäre!

? Ort: Place Jacques Loutrel, Avenue Louise Pelletier und umliegende Straßen

? Öffnungszeiten: Aufbau ab dem frühen Morgen ? ohne vorherige Anmeldung?

? Kostenlose Parkplätze am Stadion und an der Mehrzweckhalle

? Preise für Aussteller :

2? der laufende Meter für Privatpersonen

4? pro laufendem Meter für Fachleute

Es werden keine Lebensmittel akzeptiert. Aussteller mit Fahrzeugen oder langen Installationen sollten frühzeitig kommen, um eine bessere Organisation zu gewährleisten.

?? Bitte beachten:

Keine Geldautomaten in der Gemeinde

Getränke und Speisen werden vor Ort vom Comité des Fêtes bereitgestellt

Kommen Sie zahlreich, um an diesem festlichen Moment im Herzen unseres Dorfes teilzunehmen!

Informationen vor Ort am selben Tag.

? Wir erwarten Sie am 14. Juli in Saint Laurent en Caux!

Italiano :

? Grand Foire à Tout? 14 luglio 2025

Saint Laurent a Caux

Come ogni anno, il Comité des Fêtes di Saint Laurent en Caux vi invita alla sua grande e tradizionale fiera a volontà, che si terrà lunedì 14 luglio 2025 nel centro della città, che per l’occasione sarà completamente chiuso al traffico.

?? Ingresso gratuito per i visitatori

Nel 2024 erano presenti più di 250 espositori: venite a contrattare, a vendere o semplicemente a passeggiare in un’atmosfera amichevole!

? Luogo: Place Jacques Loutrel, Avenue Louise Pelletier e strade circostanti

? Orari: allestimento al mattino presto; non è richiesta la registrazione preventiva

? Parcheggio gratuito presso lo stadio e la sala polifunzionale

? Tariffe per gli espositori :

2? al metro lineare per i singoli

4? al metro lineare per i professionisti

Non si accettano prodotti alimentari. Gli espositori con veicoli o installazioni lunghe sono pregati di arrivare in anticipo per una migliore organizzazione.

?? Si prega di notare

Non ci sono bancomat nel comune

Rinfreschi e cibo forniti in loco dal Comité des Fêtes

Venite a condividere questo momento di festa nel cuore del nostro villaggio!

Informazioni sul posto il giorno stesso.

? Vi aspettiamo il 14 luglio a Saint Laurent en Caux!

Espanol :

? Grand Foire à Tout ? 14 de julio de 2025 ?

Saint Laurent en Caux

Como todos los años, el Comité de Fiestas de Saint Laurent en Caux le invita a su gran feria tradicional, que se celebrará el lunes 14 de julio de 2025 en el centro de la ciudad, completamente cerrado al tráfico para la ocasión.

?? Entrada gratuita para los visitantes

Más de 250 expositores estuvieron presentes en 2024: ¡venga a regatear, a vender o simplemente a pasear en un ambiente agradable!

? Ubicación: Place Jacques Loutrel, Avenue Louise Pelletier y calles adyacentes

? Horario: montaje a primera hora de la mañana ? no es necesario inscribirse previamente

? Aparcamiento gratuito en el estadio y la sala polivalente

? Tarifas para expositores :

2? por metro lineal para particulares

4? por metro lineal para profesionales

No se aceptan alimentos. Se ruega a los expositores con vehículos o instalaciones largas que acudan con antelación para una mejor organización.

?? Atención

No hay cajeros automáticos en el municipio

Refrescos y comida proporcionados in situ por el Comité des Fêtes

Venga a compartir este momento festivo en el corazón de nuestro pueblo

Información in situ el mismo día.

? Le esperamos el 14 de julio en Saint Laurent en Caux

L’événement Foire à Tout Saint-Laurent-en-Caux a été mis à jour le 2025-06-23 par Communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville