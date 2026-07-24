AGENDA · Saint-Riquier-ès-Plains
Foire à tout Saint-Riquier-ès-Plains
dimanche 2 août 2026 · Saint-Riquier-ès-Plains
Informations pratiques
Saint-Riquier-ès-Plains
Foire à tout
Centre bourg Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Grande Foire à tout , restauration sur place.
Entrée gratuite, dans le centre bourg de 6h à 18h. .
Centre bourg Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 7 87 08 63 46 romainmartine147@gmail.com
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre