AGENDA · Saint-Victor-d'Épine
Foire à tout Saint-Victor-d’Épine
dimanche 23 août 2026 · Saint-Victor-d'Épine
Informations pratiques
Saint-Victor-d’Épine
Foire à tout
Rue du Village Saint-Victor-d’Épine Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
– Visite de l’Eglise
– Exposition de peintures
– Exposition de motos
– Présence de Help association animalière .
Rue du Village Saint-Victor-d’Épine 27800 Eure Normandie +33 6 70 46 75 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Saint-Victor-d’Épine a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay