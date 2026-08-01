Informations pratiques

Saint-Victor-d’Épine

Foire à tout

Rue du Village Saint-Victor-d’Épine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

– Visite de l’Eglise

– Exposition de peintures

– Exposition de motos

– Présence de Help association animalière .

Rue du Village Saint-Victor-d’Épine 27800 Eure Normandie +33 6 70 46 75 19

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Saint-Victor-d’Épine a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay