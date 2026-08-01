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AGENDA · Saint-Victor-d'Épine

Foire à tout Saint-Victor-d’Épine

dimanche 23 août 2026 · Saint-Victor-d'Épine

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue du Village
Ville
27800 Saint-Victor-d'Épine
Département
Eure
Tarif

Saint-Victor-d’Épine

Foire à tout

Rue du Village Saint-Victor-d’Épine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

– Visite de l’Eglise
– Exposition de peintures
– Exposition de motos
– Présence de Help association animalière   .

Rue du Village Saint-Victor-d’Épine 27800 Eure Normandie +33 6 70 46 75 19 

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Saint-Victor-d’Épine a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay