La foire à tout de Saint-Vincent-des-Bois se tiendra le dimanche 25 mai 2025, au centre du village, au 14 rue du Champ Dupui

Les visiteurs pourront accéder librement à la foire de 6h00 à 18h00. Sur place, plusieurs aménagements seront proposés pour le confort de tous un food truck assurera la restauration, une buvette sera disponible, des sanitaires seront accessibles, et un parking permettra de se garer facilement à proximité.

Les exposants, quant à eux, pourront s’installer à partir de 5h30 et jusqu’à 17h30. Le tarif est fixé à 2 euros le mètre linéaire. L’accès pour les exposants se fait par La Heunière, en passant par le rond-point du McArthur.

Centre village 14 rue du Champ Dupui

Saint-Vincent-des-Bois 27950 Eure Normandie +33 6 35 15 36 06

English : Foire à tout

The Saint-Vincent-des-Bois all-you-can-eat fair will be held on Sunday, May 25, 2025, in the village center, at 14 rue du Champ Dupui

Visitors will have free access to the fair from 6:00 am to 6:00 pm. On-site facilities will include a food truck, a refreshment stand, sanitary facilities and easy parking.

Exhibitors will be able to set up from 5:30 am to 5:30 pm. Prices are set at 2 euros per linear metre. Access for exhibitors is via La Heunière, via the McArthur traffic circle.

German :

Der Jahrmarkt von Saint-Vincent-des-Bois findet am Sonntag, den 25. Mai 2025, im Zentrum des Dorfes, 14 rue du Champ Dupui, statt

Die Besucher haben von 6.00 bis 18.00 Uhr freien Zugang zum Jahrmarkt. Vor Ort werden mehrere Einrichtungen für den Komfort aller angeboten: Ein Foodtruck sorgt für das leibliche Wohl, ein Getränkestand ist vorhanden, sanitäre Anlagen sind zugänglich und ein Parkplatz ermöglicht es, bequem in der Nähe zu parken.

Die Aussteller können sich ab 5:30 Uhr bis 17:30 Uhr aufstellen. Der Preis beträgt 2 Euro pro laufendem Meter. Die Zufahrt für Aussteller erfolgt über La Heunière, über den McArthur-Kreisel.

Italiano :

La fiera di Saint-Vincent-des-Bois si terrà domenica 25 maggio 2025 nel centro del paese, al numero 14 di rue du Champ Dupui

I visitatori avranno libero accesso alla fiera dalle 6 del mattino alle 18 del pomeriggio. In loco saranno presenti numerosi servizi per la comodità di tutti, tra cui un food truck, un bar, servizi igienici e un facile parcheggio nelle vicinanze.

Gli espositori potranno allestire il proprio stand dalle 5.30 alle 17.30. Il prezzo è fissato a 2 euro al metro lineare. Gli espositori possono accedere al sito da La Heunière, attraverso la rotonda McArthur.

Espanol :

La feria de Saint-Vincent-des-Bois se celebrará el domingo 25 de mayo de 2025, en el centro del pueblo, en el número 14 de la rue du Champ Dupui

Los visitantes tendrán acceso gratuito a la feria de 6.00 a 18.00 horas. Para mayor comodidad de los visitantes, el recinto contará con un camión de comida, un bar, aseos y fácil aparcamiento en las inmediaciones.

Los expositores podrán instalarse desde las 5.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. El precio es de 2 euros por metro lineal. Los expositores podrán acceder al recinto por La Heunière, a través de la rotonda McArthur.

