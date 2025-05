Foire à tout – Stade de l’école Sainte-Geneviève-lès-Gasny, 29 mai 2025 08:00, Sainte-Geneviève-lès-Gasny.

Eure

Foire à tout Stade de l’école 22 rue des Jacobins Sainte-Geneviève-lès-Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 08:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

La foire à tout de Sainte-Geneviève-lès-Gasny se tiendra le jeudi 29 mai 2025, au stade situé au 22 rue des Jacobins.

Le tarif pour les exposants est de 4 euros le mètre linéaire pour les particuliers et de 7 euros pour les professionnels. Un parking est réservé aux exposants, et un café sera offert sur place pour bien démarrer la journée. Les véhicules pourront être stationnés derrière les stands, ce qui facilitera l’installation et le rangement.

La foire à tout de Sainte-Geneviève-lès-Gasny se tiendra le jeudi 29 mai 2025, au stade situé au 22 rue des Jacobins.

Le tarif pour les exposants est de 4 euros le mètre linéaire pour les particuliers et de 7 euros pour les professionnels. Un parking est réservé aux exposants, et un café sera offert sur place pour bien démarrer la journée. Les véhicules pourront être stationnés derrière les stands, ce qui facilitera l’installation et le rangement. .

Stade de l’école 22 rue des Jacobins

Sainte-Geneviève-lès-Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 19 77 63 53

English : Foire à tout

The Sainte-Geneviève-lès-Gasny all-you-can-eat fair will be held on Thursday, May 29, 2025, at the stadium located at 22 rue des Jacobins.

The fee for exhibitors is 4 euros per linear metre for individuals and 7 euros for professionals. Parking is reserved for exhibitors, and coffee will be available on site to get the day off to a good start. Vehicles can be parked behind the stands, to facilitate set-up and tidy-up.

German :

Der Jahrmarkt von Sainte-Geneviève-lès-Gasny findet am Donnerstag, den 29. Mai 2025, im Stadion in der Rue des Jacobins 22 statt.

Die Preise für Aussteller betragen 4 Euro pro laufendem Meter für Privatpersonen und 7 Euro für Gewerbetreibende. Für Aussteller ist ein Parkplatz reserviert, und vor Ort wird ein Kaffee angeboten, um den Tag gut zu beginnen. Fahrzeuge können hinter den Ständen geparkt werden, was den Aufbau und das Aufräumen erleichtert.

Italiano :

La fiera di Sainte-Geneviève-lès-Gasny si terrà giovedì 29 maggio 2025 presso lo stadio situato al 22 di rue des Jacobins.

Il prezzo per gli espositori è di 4 euro al metro lineare per i privati e di 7 euro per i professionisti. Per gli espositori è disponibile un parcheggio e un caffè in loco per iniziare bene la giornata. I veicoli possono essere parcheggiati dietro gli stand, per facilitare l’allestimento e il riordino.

Espanol :

La feria de todo Sainte-Geneviève-lès-Gasny se celebrará el jueves 29 de mayo de 2025 en el estadio situado en el número 22 de la rue des Jacobins.

El precio para los expositores es de 4 euros por metro lineal para los particulares y de 7 euros para los profesionales. Los expositores disponen de aparcamiento y, para empezar bien el día, habrá café in situ. Los vehículos pueden aparcarse detrás de los stands, lo que facilita el montaje y desmontaje.

L’événement Foire à tout Sainte-Geneviève-lès-Gasny a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération