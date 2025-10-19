Foire à tout Salle omnisports Santec
Foire à tout Salle omnisports Santec dimanche 19 octobre 2025.
Foire à tout
Salle omnisports 71 Place Isidore Roudaut Santec
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Vide-Grenier organisé par la Mam Les p’tits Brinig.
Petite restauration Buvette.
Inscription et renseignements mamlesptitsbrinig@gmail.com .
Salle omnisports 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 68 35 87
