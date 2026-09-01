Informations pratiques

Sasseville

Foire à tout

Mairie Sasseville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Foire à tout dans le village, dès 8h

Exposants 1.50€/ml

Entrée libre .

Mairie Sasseville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 24 73 73 sacados.assodesparents@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Sasseville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre