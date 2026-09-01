AGENDA · Sasseville
Foire à tout Sasseville
dimanche 27 septembre 2026 · Sasseville
Informations pratiques
Sasseville
Foire à tout
Mairie Sasseville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Foire à tout dans le village, dès 8h
Exposants 1.50€/ml
Entrée libre .
Mairie Sasseville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 24 73 73 sacados.assodesparents@gmail.com
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Sasseville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre