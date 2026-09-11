Foire à tout – Secours de la Côte Fleurie Salle de la plage Trouville-sur-Mer

samedi 24 octobre 2026 · Salle de la plage · Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Foire à tout – Secours de la Côte Fleurie

Salle de la plage Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 08:00:00

fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Envie de chiner et trouver des trésors ?

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Le Secours du canton de la Côte Fleurie vous donne rendez-vous le 25 octobre pour une foire à tout, à la salle de la plage !

L’occasion de chiner, de faire de bonnes affaires et de soutenir une association locale engagée. .

Salle de la plage Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 12 82

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English : Foire à tout – Secours de la Côte Fleurie

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L’événement Foire à tout – Secours de la Côte Fleurie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville