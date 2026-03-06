Foire à tout Serqueux

Foire à tout Serqueux dimanche 26 juillet 2026.

Foire à tout

1100 Route de Neufchâtel Serqueux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

  .

1100 Route de Neufchâtel Serqueux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 46  mairie.serqueux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Serqueux a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

Prochains événements à Serqueux