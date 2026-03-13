Foire à tout Sotteville-sur-Mer

Foire à tout Sotteville-sur-Mer dimanche 5 avril 2026.

Foire à tout

La bergerie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :
2026-04-05

Comme chaque année maintenant , la foire à tout du dimanche de Pâques aura lieu sur esplanade de la Bergerie, toute la journée.
Entrée libre   .

La bergerie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 19 43 68  comite.sotteville@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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