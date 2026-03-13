Foire à tout Sotteville-sur-Mer
Foire à tout Sotteville-sur-Mer dimanche 5 avril 2026.
Foire à tout
La bergerie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Comme chaque année maintenant , la foire à tout du dimanche de Pâques aura lieu sur esplanade de la Bergerie, toute la journée.
Entrée libre .
La bergerie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 19 43 68 comite.sotteville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre