Foire à tout

La bergerie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Comme chaque année maintenant , la foire à tout du dimanche de Pâques aura lieu sur esplanade de la Bergerie, toute la journée.

Entrée libre .

La bergerie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 19 43 68 comite.sotteville@gmail.com

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre