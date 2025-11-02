[Foire à tout] Spéciale jouets et puériculture Gymnase 2 Offranville

[Foire à tout] Spéciale jouets et puériculture Gymnase 2 Offranville dimanche 2 novembre 2025.

Gymnase 2 Avenue de l’Épine Offranville Seine-Maritime

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

Organisée par l’Association Gymnique d’Offranville, ce rendez-vous spécial jouets et puériculture s’adresse aux enfants et aux parents en quête de bons plans et de trésors!

Plein d’affaires à faire mais aussi une chouette idée d’activité en famille!

Exposants 3,50 euros le mètre. .

Gymnase 2 Avenue de l'Épine Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 11 20 96 offranvillegym@gmail.com

