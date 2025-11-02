[Foire à tout] Spéciale jouets et puériculture Gymnase 2 Offranville
Gymnase 2 Avenue de l’Épine Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-02
Organisée par l’Association Gymnique d’Offranville, ce rendez-vous spécial jouets et puériculture s’adresse aux enfants et aux parents en quête de bons plans et de trésors!
Plein d’affaires à faire mais aussi une chouette idée d’activité en famille!
Exposants 3,50 euros le mètre. .
Gymnase 2 Avenue de l’Épine Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 11 20 94 offranvillegym@gmail.com
English : [Foire à tout] Spéciale jouets et puériculture
