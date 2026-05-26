Foire à tout Torcy-le-Petit
Foire à tout Torcy-le-Petit dimanche 28 juin 2026.
Torcy-le-Petit
Foire à tout
Cour de l’école Torcy-le-Petit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Les parents d’élèves vous proposent une foire à tout dans la cour de l’école !
Exposants installation dès 6h.
Au profit de la coopérative scolaire.
Buvette, frites, barbecue sur place. .
Cour de l’école Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 35 47 45
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Torcy-le-Petit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux