Torcy-le-Petit

Foire à tout

Cour de l’école Torcy-le-Petit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Les parents d’élèves vous proposent une foire à tout dans la cour de l’école !

Exposants installation dès 6h.

Au profit de la coopérative scolaire.

Buvette, frites, barbecue sur place. .

Cour de l’école Torcy-le-Petit 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 35 47 45

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Torcy-le-Petit a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux