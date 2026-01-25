Foire à tout Vide greniers La Ferté-Bernard
Foire à tout Vide greniers La Ferté-Bernard dimanche 5 avril 2026.
Foire à tout Vide greniers
Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 06:00:00
fin : 2026-04-05 20:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Tout se chine…Faites des affaires! 2.50 € le m Démonstration de boxe thaïlandaise l’après midi .
Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 78 94 32
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English :
L’événement Foire à tout Vide greniers La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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