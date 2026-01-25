Foire à tout Vide greniers La Ferté-Bernard

Foire à tout Vide greniers La Ferté-Bernard dimanche 5 avril 2026.

Foire à tout Vide greniers

Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 06:00:00
fin : 2026-04-05 20:00:00

Date(s) :
2026-04-05

Tout se chine…Faites des affaires! 2.50 € le m Démonstration de boxe thaïlandaise l’après midi   .

Place Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 78 94 32 

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L’événement Foire à tout Vide greniers La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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