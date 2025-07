Foire à Tout Vierville-sur-Mer

Foire à Tout Vierville-sur-Mer dimanche 3 août 2025.

Foire à Tout

Rue de la Mer Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 07:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Foire à tout traditionnelle du 1er dimanche d’août

10 € les 3 m pour les exposants

Restauration buvette (paiement CB possible) Bulletin inscription disponible sur le site internet www. lesamisdelaplagedeviervillesurmer.com

Sanitaires handicapés Parking gratuit

Rue de la Mer Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com

English : Foire à Tout

Traditional all-you-can-eat fair on the 1st Sunday in August

10 ? per 3 m for exhibitors

Catering and refreshment bar (credit card payment possible) Registration form available on the website www. lesamisdelaplagedeviervillesurmer.com

Disabled toilets Free parking

German : Foire à Tout

Traditioneller Jahrmarkt am 1. Sonntag im August

10 ? pro 3 m für die Aussteller

Restauration buvette (Zahlung mit Kreditkarte möglich) Bulletin inscription disponible sur le site internet www. lesamisdelaplagedeviervillesurmer.com

Behindertengerechte Sanitäranlagen Kostenlose Parkplätze

Italiano :

Tradizionale fiera del tutto esaurito la 1ª domenica di agosto

10 ? per 3 m per gli espositori

Bar per il ristoro (possibilità di pagamento con carta di credito) Modulo di iscrizione disponibile sul sito www. lesamisdelaplagedeviervillesurmer.com

Servizi igienici per disabili Parcheggio gratuito

Espanol :

Tradicional feria de todo lo que puedas el 1er domingo de agosto

10 € por 3 m para los expositores

Bar de refrescos (posibilidad de pago con tarjeta de crédito) Formulario de inscripción disponible en el sitio web www. lesamisdelaplagedeviervillesurmer.com

Aseos para discapacitados Aparcamiento gratuito

L’événement Foire à Tout Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Isigny-Omaha