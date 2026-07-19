Informations pratiques

Vierville-sur-Mer

Foire à Tout

Rue de la Mer et rue des écoles Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Foire à tout traditionnelle à Vierville-sur-Mer.

Installée au coeur du village, la foire à tout connait depuis des années un grand succès.

Restauration, buvette, table, bancs, sanitaires handicapés, parking .

Rue de la Mer et rue des écoles Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com

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English : Foire à Tout

Traditional jumble sale in Vierville-sur-Mer.

L’événement Foire à Tout Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Isigny-Omaha