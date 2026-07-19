Foire à Tout Vierville-sur-Mer
dimanche 2 août 2026 · Vierville-sur-Mer
Informations pratiques
Vierville-sur-Mer
Foire à Tout
Rue de la Mer et rue des écoles Vierville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Foire à tout traditionnelle à Vierville-sur-Mer.
Installée au coeur du village, la foire à tout connait depuis des années un grand succès.
Restauration, buvette, table, bancs, sanitaires handicapés, parking .
Rue de la Mer et rue des écoles Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 60 46 81 38 ladlp@mailo.com
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English : Foire à Tout
Traditional jumble sale in Vierville-sur-Mer.
L’événement Foire à Tout Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Isigny-Omaha