Foire agricole artisanale Sainte-Jalle

Foire agricole artisanale Sainte-Jalle samedi 9 août 2025.

Foire agricole artisanale

Sainte-Jalle Drôme

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Exposition de tracteurs et voitures anciennes, artisans, démonstration de combats médiévaux et machine de guerre

18 h spectacle ambulant

19h petite restauration

21h bal avec Décibel

Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 46 48 90 mairie@sainte-jalle.fr

English :

Exhibition of tractors and vintage cars, craftsmen, medieval combat and war machine demonstrations

6 pm: strolling show

7 p.m.: light refreshments

9pm: dance with Décibel

German :

Ausstellung von Traktoren und Oldtimern, Handwerker, Vorführung von mittelalterlichen Kämpfen und Kriegsmaschinen

18 Uhr: Ambulantes Schauspiel

19 Uhr: kleiner Imbiss

21 Uhr: Tanz mit Décibel

Italiano :

Esposizione di trattori e auto d’epoca, artigiani, dimostrazione di combattimenti medievali e macchine da guerra

ore 18.00: spettacolo itinerante

ore 19.00: rinfresco leggero

ore 21.00: ballo con Décibel

Espanol :

Exposición de tractores y coches de época, artesanos, demostración de máquinas de combate y guerra medievales

18.00 h: espectáculo itinerante

19.00 h: refrigerio ligero

21.00 h: baile con Décibel

