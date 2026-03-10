Foire Agricole de Bacqueville en Caux

Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Un événement incontournable que la foire agricole de Bacqueville en Caux qui se tient sur la place centrale du village et ce depuis le Moyen-Âge.

Au programme exposition de matériel agricole ancien et contemporain, de véhicules anciens, présentation des animaux de la ferme ! Animations pour petits et grands !

Rendez-vous sur la place de Bacqueville-en-Caux et dans les rues adjacentes pour fêter le monde agricole ! .

Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 95 06 68 jean-josephc@wanadoo.fr

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English : Foire Agricole de Bacqueville en Caux

L’événement Foire Agricole de Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux