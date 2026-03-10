Foire Agricole de Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux
Foire Agricole de Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux dimanche 3 mai 2026.
Foire Agricole de Bacqueville en Caux
Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Un événement incontournable que la foire agricole de Bacqueville en Caux qui se tient sur la place centrale du village et ce depuis le Moyen-Âge.
Au programme exposition de matériel agricole ancien et contemporain, de véhicules anciens, présentation des animaux de la ferme ! Animations pour petits et grands !
Rendez-vous sur la place de Bacqueville-en-Caux et dans les rues adjacentes pour fêter le monde agricole ! .
Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 95 06 68 jean-josephc@wanadoo.fr
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English : Foire Agricole de Bacqueville en Caux
L’événement Foire Agricole de Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux