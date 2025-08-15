FOIRE AGRICOLE DE LA VACQUERIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

FOIRE AGRICOLE DE LA VACQUERIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries vendredi 15 août 2025.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Foire agricole à partir de 10h! Toute la journée, sur l’esplanade ombragée par les tilleuls, de nombreux exposants seront présents, ainsi que de nombreuses animations proposées pour cette édition de la Foire Agricole de la Vacquerie !

Foire agricole de la Vacquerie dès 10 h.

Toute la journée, sur l’esplanade ombragée par les tilleuls, nombreux exposants (boulanger, chevrier, charcutier, artisanat, produits du terroir…), et animations: expo de voiture anciennes, traite d’ânesses, tonte de moutons, balade à cheval, dromadaires…

Animation musicale: de 11h à 13h Orgues de barbarie

Repas proposé à 19,50 € (aligot saucisse ou tripoux, dessert, vin compris), réservation à la buvette. .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 54

English :

Agricultural Fair from 10am! All day long, on the esplanade shaded by linden trees, numerous exhibitors will be present, as well as a wide range of activities proposed for this edition of the Foire Agricole de la Vacquerie!

German :

Landwirtschaftsmesse ab 10 Uhr! Den ganzen Tag über werden auf der von Linden beschatteten Esplanade zahlreiche Aussteller vertreten sein und es werden zahlreiche Animationen angeboten

Italiano :

Fiera agricola dalle 10.00! Per tutto il giorno, sulla spianata all’ombra dei tigli, saranno presenti numerosi espositori e un’ampia gamma di eventi in occasione della Foire Agricole de la Vacquerie di quest’anno!

Espanol :

Feria agrícola a partir de las 10 h Durante todo el día, en la explanada a la sombra de los tilos, se presentarán numerosos expositores y se organizarán numerosas actividades en la Feria Agrícola de la Vacunación de este año

