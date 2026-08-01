Informations pratiques

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

FOIRE AGRICOLE DE LA VACQUERIE

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez passer la journée sur le Larzac dans le magnifique et authentique village de la Vacquerie à la rencontre des femmes et des hommes qui le font vivre.

Une journée festive et gourmande au cœur du terroir ! La Foire agricole de la Vacquerie vous invite à partager une belle journée placée sous le signe de l’agriculture, des savoir-faire locaux, de la convivialité et des traditions.

Au programme

-Balade à dos de poney avec EquiLarzac

-Exposition Filière laine et atelier feutrine

-Tonte de moutons à 10h30

-Conférence Aromatiques gourmandes à 11h

-Dégustation de lait d’ânesse

-Musique live avec Les Rossignòles et leur orgue de barbarie

-Repas terroir aligot-saucisse ou tripoux

-Farandole des meuniers et meunières à 15h

-Grande tombola, buvette et marché avec de nombreux exposants

Une journée idéale pour découvrir les traditions et les productions du territoire, rencontrer les producteurs et artisans, et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Un rendez-vous à ne pas manquer ! .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 7 85 59 01 46

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English :

Come spend the day in the Larzac region, in the beautiful and authentic village of La Vacquerie, and meet the men and women who bring it to life.

L’événement FOIRE AGRICOLE DE LA VACQUERIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC