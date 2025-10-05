Foire Agricole Saint-Julien-du-Pinet
Foire Agricole Saint-Julien-du-Pinet dimanche 5 octobre 2025.
Foire Agricole
Centre bourg Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 22:00:00
2025-10-05
La Foire Agricole de Saint Julien du Pinet revient bientôt !
Une nouvelle édition se prépare… traditions, convivialité et savoir-faire local seront une fois encore à l’honneur.
Centre bourg Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 08 76 mairie.saintjuliendupinet@orange.fr
English :
The Saint Julien du Pinet Agricultural Fair is back soon!
A new edition is on the way? traditions, conviviality and local know-how will once again be in the spotlight.
German :
Die Foire Agricole de Saint Julien du Pinet ist bald wieder da!
Traditionen, Geselligkeit und lokales Know-how werden auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt stehen.
Italiano :
La Fiera agricola di Saint Julien du Pinet sta per tornare!
La tradizione, la convivialità e il know-how locale saranno ancora una volta sotto i riflettori.
Espanol :
Pronto volverá la Feria Agrícola de Saint Julien du Pinet
Se avecina una nueva edición… las tradiciones, la convivencia y el saber hacer local volverán a ser los protagonistas.
