Foire Agricole Foirail Saint-Martin-de-Crau

Foire Agricole

Mercredi 11 février 2026 de 8h à 13h.

Mercredi 12 février 2025. Foirail Avenue du foirail Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 08:00:00

fin : 2026-02-11 13:00:00

Date(s) :

2026-02-11

L’une des dernières foires agricoles de la région. A ne pas manquer

Vente de matériel agricole, petit marché artisanal, concours Anes de Provence et Mérinos d’Arles, participation de différents éleveurs ovins et caprins, stands d’information… Une matinée de découverte du monde agricole qui vous charmera! .

Foirail Avenue du foirail Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of the last agricultural fairs in the region. Not to be missed

L’événement Foire Agricole Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-01-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)