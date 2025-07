Foire agricole Saint-Mihiel

Foire agricole Saint-Mihiel samedi 30 août 2025.

Foire agricole

Place de la Gare Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-30 2025-08-31

L’association Hier Aujourd’hui Demain Saint-Mihiel organise une fête agricole en présence de la ferme de Woimbey, Aston le taureau, artisanat local, producteurs locaux, château gonflable et clown, machinisme agricole, mini circuit de motos

Buvette et restauration

Place de la Gare

Samedi 30 août à partir de 18h Soirée dansante

Dimanche 31 août de 10h à 18hTout public

0 .

Place de la Gare Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English :

The association Hier ? Today? Demain Saint-Mihiel is organizing an agricultural festival featuring the Woimbey farm, Aston the bull, local crafts, local producers, bouncy castle and clown, farm machinery, mini motorcycle circuit, and more

Refreshments and catering

Place de la Gare

Saturday August 30th from 6pm ? Dance party

Sunday August 31st from 10am to 6pm

German :

Der Verein Hier ? Heute ? Morgen Saint-Mihiel organisiert ein landwirtschaftliches Fest mit dem Bauernhof Woimbey, Aston dem Stier, lokalem Kunsthandwerk, lokalen Produzenten, Hüpfburg und Clown, Landmaschinen, Mini-Motorradstrecke

Getränke und Speisen

Bahnhofsplatz

Samstag, 30. August ab 18 Uhr ? Tanzabend

Sonntag, 31. August von 10h bis 18h

Italiano :

L’associazione Hier ? Oggi? Demain Saint-Mihiel organizza una festa agricola con la fattoria Woimbey, il toro Aston, l’artigianato locale, i produttori locali, il castello gonfiabile e il clown, le macchine agricole, il circuito di mini moto, ecc

Ristoro e ristorazione

Piazza della Gare

Sabato 30 agosto dalle 18:00 ? Serata danzante

Domenica 31 agosto dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

La asociación Hier ? ¿Hoy? Demain Saint-Mihiel organiza una fiesta agrícola en la que participan la granja Woimbey, el toro Aston, artesanía local, productores locales, castillo hinchable y payaso, maquinaria agrícola, circuito de minimotos, etc

Restauración y catering

Plaza de la Gare

Sábado 30 de agosto a partir de las 18h ? Velada de baile

Domingo 31 de agosto de 10:00 a 18:00

L’événement Foire agricole Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE