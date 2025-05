Foire annuelle – Espeyrac, 31 mai 2025 07:00, Espeyrac.

Aveyron

Foire annuelle Place de l’Eglise Espeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

15.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Nombreux exposants plants et fleurs, produits du terroir, artisanat local, vente de gâteaux, véhicules, outils agricoles, spéialités à emporter

Buvette et restauration sur place

À partir de 8h, repas 15€

15.5 .

Place de l’Eglise

Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 88 69 mairie-espeyrac@wanadoo.fr

English :

Numerous exhibitors: plants and flowers, local produce, local crafts, cake sales, vehicles, farming tools, take-away specialities

Refreshment bar and on-site catering

From 8 am, lunch 15?

German :

Zahlreiche Aussteller: Setzlinge und Blumen, regionale Produkte, lokales Kunsthandwerk, Verkauf von Kuchen, Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Spezialitäten zum Mitnehmen

Getränke und Speisen vor Ort

Ab 8 Uhr, Essen 15?

Italiano :

Numerosi espositori: piante e fiori, prodotti locali, artigianato locale, vendita di dolci, veicoli, attrezzi agricoli, specialità da asporto, ecc

Ristoro e cibo in loco

Dalle 8, pranzo 15?

Espanol :

Numerosos expositores: plantas y flores, productos locales, artesanía local, venta de pasteles, vehículos, herramientas agrícolas, especialidades para llevar, etc

Refrescos y comida in situ

A partir de las 8 h, almuerzo a las 15 h

L’événement Foire annuelle Espeyrac a été mis à jour le 2025-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)