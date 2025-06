Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Tour de ville Valréas 22 juin 2025 08:00

Vaucluse

Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : 2025-06-22 08:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

Professionnels brocanteurs et particuliers proposent de venir chiner sous les platanes séculaires du tour de ville valréassien.

Tour de ville Cours du Berteuil et Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 64 74 12

English :

Professional second-hand dealers and private individuals invite you to come and bargain under the centuries-old plane trees around the town.

German :

Professionelle Trödler und Privatpersonen bieten an, unter den jahrhundertealten Platanen des Stadtrundgangs von Valréassien zu stöbern.

Italiano :

Commercianti professionisti dell’usato e privati possono venire a contrattare sotto i platani secolari intorno alla città di Valréassien.

Espanol :

Comerciantes profesionales de segunda mano y particulares pueden venir a regatear bajo los plátanos centenarios que rodean la ciudad de Valréassien.

L’événement Foire antiquités, brocante et vide-greniers de la Saint Jean Valréas a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes