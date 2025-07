Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande Tour de ville Valréas

Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande Tour de ville Valréas lundi 4 août 2025.

Foire antiquités et brocante du Corso de la Lavande

Tour de ville Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : Lundi 2025-08-04 09:00:00

fin : 2025-08-04 19:00:00

2025-08-04

Professionnels brocanteurs, bouquinistes et collectionneurs de cartes postales proposent de venir chiner sous les platanes séculaires du tour de ville valréassien.

Tour de ville Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 75 21 33 apmab2684@gmail.com

English :

Professional second-hand dealers, second-hand booksellers and postcard collectors offer to come and hunt under the centuries-old plane trees of the Valle d’Aosta city tour.

German :

Professionelle Trödler, Buchhändler und Postkartensammler bieten an, unter den jahrhundertealten Platanen des Stadtrundgangs von Valréassien zu stöbern.

Italiano :

Commercianti professionisti dell’usato, librai dell’usato e collezionisti di cartoline venderanno la loro merce sotto i platani secolari della città.

Espanol :

Comerciantes profesionales de segunda mano, libreros de ocasión y coleccionistas de postales venderán sus mercancías bajo los plátanos centenarios que rodean la ciudad.

