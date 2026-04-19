Foire Artisanale et aux Bestiaux

Dimanche 19 avril 2026 de 9h à 18h. Rues du Logis-Neuf Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez admirer sur l’avenue Leï Rima les plus belles bêtes de la région, parmi lesquelles des chevaux, des poneys, des cochons, des chèvres, des taureaux, des chevaux camarguais, des ânes, des moutons, des vaches, des lapins, des chevaux…

Organisée par le groupe Saint-Eloi du Logis-Neuf présidé par Jean-Claude Mary, venez admirer sur l’avenue Leï Rima les plus belles bêtes de la région, parmi lesquelles des moutons, des chèvres, des poules, des ânes, des chevaux, des oiseaux, des lapins mais aussi des taureaux et des cochons … .

Rues du Logis-Neuf Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Come and admire the region?s finest animals on Avenue Leï Rima, including horses, ponies, pigs, goats, bulls, Camargue horses, donkeys, sheep, cows, rabbits, horses…

L’événement Foire Artisanale et aux Bestiaux Allauch a été mis à jour le 2026-03-27 par Maison du Tourisme d’Allauch