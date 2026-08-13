Foire artisanale et brocante Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Informations pratiques
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Foire artisanale et brocante
vers le tennis et rue da la gare Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 05:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
42 ème foire artisanale et brocante .
Ouvert aux particuliers comme aux professionnels .
Emplacements en extérieur.
Emplacement gratuit, animations autour du thème: Saint Maurice fait son cirque atelier cirque, atelier bricolage , maquillage…
Sur place, buvette, restauration. .
vers le tennis et rue da la gare Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 29 37 michele.c4@wanadoo.fr
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English :
L’événement Foire artisanale et brocante Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a été mis à jour le 2026-08-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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