Foire Artisanale et Commerciale de Vesoul Parc expo 70 Vesoul
Foire Artisanale et Commerciale de Vesoul Parc expo 70 Vesoul vendredi 13 mars 2026.
Foire Artisanale et Commerciale de Vesoul
Parc expo 70 1 Rue Victor Dollé Vesoul Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-14 20:00:00
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15
La CIAPV organise la 20ème édition de la foire de Vesoul
– Animations permanentes vendredi, samedi et dimanche
– Magie avec Éric Borner (La France à un incroyable talent) samedi et dimanche
– Ateliers culinaires cuisine et sens samedi et dimanche
– Roue de la chance vendredi 13
– Tombola (réservées aux visiteurs) sur les 3 jours
– Food trucks Traiteur exposants
– Plus de 80 exposants ! .
Parc expo 70 1 Rue Victor Dollé Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 64 30 80 presidence@ciapv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire Artisanale et Commerciale de Vesoul
L’événement Foire Artisanale et Commerciale de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-02-14 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL