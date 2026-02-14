Foire Artisanale et Commerciale de Vesoul Parc expo 70 Vesoul

Foire Artisanale et Commerciale de Vesoul

Parc expo 70 1 Rue Victor Dollé Vesoul Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

La CIAPV organise la 20ème édition de la foire de Vesoul

– Animations permanentes vendredi, samedi et dimanche

– Magie avec Éric Borner (La France à un incroyable talent) samedi et dimanche

– Ateliers culinaires cuisine et sens samedi et dimanche

– Roue de la chance vendredi 13

– Tombola (réservées aux visiteurs) sur les 3 jours

– Food trucks Traiteur exposants

– Plus de 80 exposants ! .

