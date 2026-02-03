Foire artisanale et commerciale Salle Polyvalente Lucenay-lès-Aix

Foire artisanale et commerciale

Salle Polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

L’Association Commerciale et Artisanale de Lucenay-les-Aix (ACAL) organise une grande foire durant deux jours dans la salle polyvalente et ses abords.

Comme tous les ans une grande tombola est organisée avec notamment une voiture à gagner.

La restauration est assurée sur la foire par les établissements Duret.

Réservation au 04 70 42 49 13 .

Salle Polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nathforest@wanadoo.fr

