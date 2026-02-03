Foire artisanale et commerciale Salle Polyvalente Lucenay-lès-Aix
Foire artisanale et commerciale Salle Polyvalente Lucenay-lès-Aix samedi 2 mai 2026.
Foire artisanale et commerciale
Salle Polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’Association Commerciale et Artisanale de Lucenay-les-Aix (ACAL) organise une grande foire durant deux jours dans la salle polyvalente et ses abords.
Comme tous les ans une grande tombola est organisée avec notamment une voiture à gagner.
La restauration est assurée sur la foire par les établissements Duret.
Réservation au 04 70 42 49 13 .
Salle Polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nathforest@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire artisanale et commerciale
L’événement Foire artisanale et commerciale Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Sud Nivernais