Informations pratiques

Doulcon

Foire artisanale, gastronomique et commerciale Tour-du-lac.com

Doulcon Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’Office de tourisme organise la 20e édition de sa foire commerciale, gastronomique et artisanale Tour-du-lac.com.

Depuis 2005, cet événement réunit chaque année une grande diversité d’exposants du Grand Est et de la Belgique, et attire plusieurs milliers de personnes sur la base de loisirs du Lac Vert Plage, fleuron touristique du Nord meusien situé au cœur de la Station Verte du Val dunois, à 30 minutes seulement de Verdun, à deux pas des Ardennes et de la Belgique.

Des animations, démonstrations, dégustations, ateliers… (balades en poney, tombola géante, attractions foraines, activités nautiques…) sont également proposées durant toute la journée, pour toute la famille. Grande nouveauté 2025, un défilé vénitien avec plus de vingt personnes costumées !

Buvette et restauration sur place ou à emporter.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Plus d’informations auprès de l’Office de tourisme, par mail ou par téléphone.Tout public

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Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 64 22 bonjour@montsetvalleesdemeuse.com

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English :

The Tourist Office is organizing the 20th edition of its trade, food, and craft fair, Tour-du-lac.com.

Since 2005, this event has brought together a wide variety of exhibitors from the Grand Est region and Belgium every year, attracting thousands of visitors to the Lac Vert Plage recreation center, a flagship tourist destination in northern Meuse located in the heart of the Val-du-Nois « Station Verte, » just 30 minutes from Verdun, a stone’s throw from the Ardennes and Belgium.

Entertainment, demonstrations, tastings, workshops… (pony rides, a giant raffle, fairground attractions, water activities…) are also offered throughout the day for the whole family. A major new feature in 2025: a Venetian parade with over twenty people in costume!

Refreshments and food available on-site or to go.

Free admission for visitors.

For more information, contact the Tourist Office by email or phone.

L’événement Foire artisanale, gastronomique et commerciale Tour-du-lac.com Doulcon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE