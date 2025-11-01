Foire au boudin 59ème édition Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Foire au boudin 59ème édition

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Le temps d’un week-end en mars, Mortagne-au-Perche s’anime au rythme de la Foire au boudin, un rendez-vous cher au cœur des Percherons et désormais reconnu bien au-delà de nos frontières. Véritable institution locale, cette manifestation célèbre depuis plus de six décennies la richesse gastronomique, le terroir et le savoir-faire artisanal autour d’un produit emblématique le boudin noir.

Une foire qui enchante, un public toujours plus nombreux

Lors de sa 58ᵉ édition, la Foire au boudin a attiré près plus de 27 000 visiteurs sur trois jours, faisant de Mortagne-au-Perche la capitale du boudin noir. Le public y vient toujours avec enthousiasme pour déguster, découvrir, échanger — mais aussi pour vivre un moment convivial, festif et gourmand.

Trois jours de fête, de découvertes & d’animations

La Foire au boudin de Mortagne-au-Perche ne se résume pas à un salon gastronomique c’est un véritable rendez-vous festif, populaire et convivial qui rythme la ville pendant trois jours.

Fête foraine en centre-ville .

+33 2 33 83 34 37

