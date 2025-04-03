Foire au boudin Dans les rues du bourg Neuvy-sur-Loire

Foire au boudin

Dans les rues du bourg Centre-ville de Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La traditionnelle foire au boudin revient cette année pour le plus grand plaisir des amateurs. Au programme

– foire commerciale avec stands de produits du terroir et restauration

– foire aux fleurs

– brocante

– inauguration, intronisation et verre de l’amitié à 11h

– défilé des enfants déguisés, départ de la salle des fêtes à 15h

– concours du plus grand mangeur de boudin à 16h.

Organisé par la municipalité et le comité des fêtes. .

Dans les rues du bourg Centre-ville de Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 61 95 05 gouly91800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire au boudin

L’événement Foire au boudin Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire