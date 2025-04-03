Foire au boudin Dans les rues du bourg Neuvy-sur-Loire
Foire au boudin Dans les rues du bourg Neuvy-sur-Loire samedi 11 avril 2026.
Foire au boudin
Dans les rues du bourg Centre-ville de Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La traditionnelle foire au boudin revient cette année pour le plus grand plaisir des amateurs. Au programme
– foire commerciale avec stands de produits du terroir et restauration
– foire aux fleurs
– brocante
– inauguration, intronisation et verre de l’amitié à 11h
– défilé des enfants déguisés, départ de la salle des fêtes à 15h
– concours du plus grand mangeur de boudin à 16h.
Organisé par la municipalité et le comité des fêtes. .
Dans les rues du bourg Centre-ville de Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 61 95 05 gouly91800@gmail.com
