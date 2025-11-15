Foire au boudin Saint-Ferréol-d’Auroure

Foire au boudin

Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour sa foire au boudin annuel.

Vente dès 7h30 et repas servi de 8h30 à 12h avec au menu boudin, pommes cuites, frites, fricaude et fromage.

Nombre de place limité, venez tôt pour être sûrs d’en profiter !

Place de l’église Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25

English :

The Comité des fêtes invites you to its annual black pudding fair.

Sales start at 7:30am, and lunch is served from 8:30am to 12pm, with a menu featuring black pudding, baked apples, French fries, fricaude and cheese.

Places are limited, so come early to make sure you get in on the action!

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem jährlichen Blutwurstmarkt ein.

Verkauf ab 7:30 Uhr und Essen von 8:30 bis 12:00 Uhr mit Blutwurst, gekochten Kartoffeln, Pommes frites, Frikassee und Käse.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, kommen Sie früh, um sicherzugehen, dass Sie auch etwas davon haben!

Italiano :

Il Comité des Fêtes vi invita all’annuale fiera del sanguinaccio.

Vendita a partire dalle 7.30 e pasto servito dalle 8.30 alle 12.00 con sanguinaccio, patate al forno, patatine, fricaude e formaggio nel menu.

I posti sono limitati, quindi venite presto per essere sicuri di partecipare!

Espanol :

El Comité des Fêtes le invita a su feria anual de la morcilla.

Venta a partir de las 7.30 h y comida servida de 8.30 h a 12 h con morcilla, patatas asadas, patatas fritas, fricaude y queso en el menú.

Las plazas son limitadas, así que venga pronto para no perderse nada

