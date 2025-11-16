FOIRE AU GRAS, COURSAN GOURMAND Coursan

FOIRE AU GRAS, COURSAN GOURMAND

Le rendez-vous incontournable des gourmands et des amoureux du terroir !

Coursan Information Patrimoine vous invite à sa traditionnelle foire au gras Coursan Gourmand ! Une journée festive placée sous le signe du goût, du partage et de la convivialité.

Au programme

– Produits agricoles et festifs foie gras, vins, charcuteries, miels, fromages, douceurs locales…

– Restauration sur place et à emporter savourez sur le moment ou emportez vos découvertes à la maison !

– Grande tombola avec de nombreux lots à gagner

– Jeux et animations pour les enfants un moment pour toute la famille

– Ambiance conviviale et musicale tout au long de la journée.

Route des plages Coursan 11110 Aude Occitanie +33 6 14 31 47 44

English :

The must-attend event for gourmets and lovers of local produce!

Coursan Information Patrimoine invites you to its traditional fat fair: Coursan Gourmand! A festive day dedicated to taste, sharing and conviviality.

On the program:

– Agricultural and festive products: foie gras, wines, charcuterie, honeys, cheeses, local sweets?

– On-site and take-away catering: savor the moment or take your discoveries home with you!

– Large tombola with lots of prizes to be won

– Games and entertainment for children: fun for all the family!

– A friendly, musical atmosphere all day long.

German :

Der unumgängliche Termin für Feinschmecker und Liebhaber der Region!

Coursan Information Patrimoine lädt Sie zu seinem traditionellen Fettmarkt ein: Coursan Gourmand! Ein festlicher Tag im Zeichen des Geschmacks, des Teilens und der Geselligkeit.

Auf dem Programm stehen:

– Landwirtschaftliche und festliche Produkte: Stopfleber, Wein, Wurstwaren, Honig, Käse, lokale Süßigkeiten?

– Verpflegung vor Ort und zum Mitnehmen: Genießen Sie den Moment oder nehmen Sie Ihre Entdeckungen mit nach Hause!

– Große Tombola mit zahlreichen Preisen

– Spiele und Animationen für Kinder: ein Erlebnis für die ganze Familie

– Gesellige Atmosphäre und Musik den ganzen Tag lang.

Italiano :

L’evento imperdibile per i buongustai e gli amanti dei prodotti locali!

Coursan Information Patrimoine vi invita alla sua tradizionale fiera del grasso: Coursan Gourmand! Una giornata di festa dedicata al gusto, alla condivisione e alla convivialità.

In programma:

– Prodotti agricoli e festivi: foie gras, vini, salumi, mieli, formaggi, dolci locali?

– Ristorazione in loco e da asporto: assaporate il momento o portate a casa le vostre scoperte!

– Una grande tombola con tanti premi in palio

– Giochi e animazione per bambini: divertimento per tutta la famiglia

– Un’atmosfera amichevole e musicale per tutta la giornata.

Espanol :

Una cita ineludible para los gourmets y los amantes de los productos locales

Coursan Information Patrimoine le invita a su tradicional feria de la grasa: ¡Coursan Gourmand! Una jornada festiva dedicada al gusto, a compartir y a la convivencia.

En el programa:

– Productos agrícolas y festivos: foie gras, vinos, embutidos, mieles, quesos, dulces locales..

– Restauración in situ y para llevar: saboree el momento o llévese sus descubrimientos a casa

– Gran tómbola con numerosos premios

– Juegos y animaciones para los niños: diversión para toda la familia

– Ambiente agradable y musical durante todo el día.

