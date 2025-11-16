FOIRE AU GRAS, COURSAN GOURMAND Coursan
FOIRE AU GRAS, COURSAN GOURMAND Coursan dimanche 16 novembre 2025.
FOIRE AU GRAS, COURSAN GOURMAND
Route des plages Coursan Aude
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Le rendez-vous incontournable des gourmands et des amoureux du terroir !
Coursan Information Patrimoine vous invite à sa traditionnelle foire au gras Coursan Gourmand ! Une journée festive placée sous le signe du goût, du partage et de la convivialité.
Au programme
– Produits agricoles et festifs foie gras, vins, charcuteries, miels, fromages, douceurs locales…
– Restauration sur place et à emporter savourez sur le moment ou emportez vos découvertes à la maison !
– Grande tombola avec de nombreux lots à gagner
– Jeux et animations pour les enfants un moment pour toute la famille
– Ambiance conviviale et musicale tout au long de la journée.
Route des plages Coursan 11110 Aude Occitanie +33 6 14 31 47 44
English :
The must-attend event for gourmets and lovers of local produce!
Coursan Information Patrimoine invites you to its traditional fat fair: Coursan Gourmand! A festive day dedicated to taste, sharing and conviviality.
On the program:
– Agricultural and festive products: foie gras, wines, charcuterie, honeys, cheeses, local sweets?
– On-site and take-away catering: savor the moment or take your discoveries home with you!
– Large tombola with lots of prizes to be won
– Games and entertainment for children: fun for all the family!
– A friendly, musical atmosphere all day long.
German :
Der unumgängliche Termin für Feinschmecker und Liebhaber der Region!
Coursan Information Patrimoine lädt Sie zu seinem traditionellen Fettmarkt ein: Coursan Gourmand! Ein festlicher Tag im Zeichen des Geschmacks, des Teilens und der Geselligkeit.
Auf dem Programm stehen:
– Landwirtschaftliche und festliche Produkte: Stopfleber, Wein, Wurstwaren, Honig, Käse, lokale Süßigkeiten?
– Verpflegung vor Ort und zum Mitnehmen: Genießen Sie den Moment oder nehmen Sie Ihre Entdeckungen mit nach Hause!
– Große Tombola mit zahlreichen Preisen
– Spiele und Animationen für Kinder: ein Erlebnis für die ganze Familie
– Gesellige Atmosphäre und Musik den ganzen Tag lang.
Italiano :
L’evento imperdibile per i buongustai e gli amanti dei prodotti locali!
Coursan Information Patrimoine vi invita alla sua tradizionale fiera del grasso: Coursan Gourmand! Una giornata di festa dedicata al gusto, alla condivisione e alla convivialità.
In programma:
– Prodotti agricoli e festivi: foie gras, vini, salumi, mieli, formaggi, dolci locali?
– Ristorazione in loco e da asporto: assaporate il momento o portate a casa le vostre scoperte!
– Una grande tombola con tanti premi in palio
– Giochi e animazione per bambini: divertimento per tutta la famiglia
– Un’atmosfera amichevole e musicale per tutta la giornata.
Espanol :
Una cita ineludible para los gourmets y los amantes de los productos locales
Coursan Information Patrimoine le invita a su tradicional feria de la grasa: ¡Coursan Gourmand! Una jornada festiva dedicada al gusto, a compartir y a la convivencia.
En el programa:
– Productos agrícolas y festivos: foie gras, vinos, embutidos, mieles, quesos, dulces locales..
– Restauración in situ y para llevar: saboree el momento o llévese sus descubrimientos a casa
– Gran tómbola con numerosos premios
– Juegos y animaciones para los niños: diversión para toda la familia
– Ambiente agradable y musical durante todo el día.
